اقتصاد

بشكل مخالف للتوقعات، الصين تعلن عن خفض سعر الفائدة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، على نحو غير متوقع خفض معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر مع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو دون التوقعات، مما يشير إلى ضرورة تكثيف صانعي السياسة تدابير الدعم لتعزيز الانتعاش المتعثر.
   
وقال بنك الشعب الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان، أي ما يعادل 55.25 مليار دولار، ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية 15 نقطة أساس إلى 2.50 % من 2.65 % سابقا.

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