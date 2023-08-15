الوطنية للنفط تكشف عن إيرادات بيع النفط خلال الربع الثاني للعام 2023

طرابلس 15 أغسطس 2023 (وال) – نشرت المؤسسة الوطنية للنفط بيان تفصيلي بشأن إجمالي إيرادات بيع النفط ومشتقاته خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023 .

ووصلت إيرادات بيع النفط ما يقرب من 5 مليارات دولار أمريكي، وفقاً للإحصاءات الرسمية للمؤسسة.

وبلغت إيرادات المنتجات النفطية 196 مليون دولار، فيما وصلت إيرادات مبيعات الغاز والمكثفات 121 مليون دولار، بالإضافة إلى ما يقارب مليوني دولار كإيرادات لقطاع البتروكيماويات.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقراراً نسبياً في أسعار النفط مقارنةً بالأشهر الماضية، مع توقعات باستمرار الطلب على الطاقة في الارتفاع مع تعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يُذكر أن الأرقام المذكورة تمثل إيرادات الربع الثاني فقط من العام الجاري، دون مقارنتها بإيرادات الأرباع السابقة. (وال – طرابلس)

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