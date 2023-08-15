الدبيبة يوجه ببدء أعمال النظافة وإزالة مخلفات الاشتباكات في طرابلس

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء رئيس شركة الخدمات العامة طرابلس “محمد إسماعيل” بالبدء في أعمال النظافة وإزالة آثار مخلفات الاشتباكات المسلحة والمباشرة في فتح الطرق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك عقب إتمام جهود فض النزاع بالمدينة ونشر عناصر الأمن.

ويوم امس، أعلن جهاز الردع عن اعتقال محمود حمزة آمر اللواء 444 قتـال، مؤكداً أن عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة منذ مساء امس الاثنين حتى اليوم الثلاثاء .

وفي وقت سابق، كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي ورئيس الأركان العامة بطرابلس محمد الحداد، بالتدخل لفض الاشتباكات في العاصمة طرابلس.