الخطوط الجوية الليبية تصدر تنويهًا هامًا بشأن استئناف تشغيل رحلاتها

أعلنت الخطوط الجوية الليبية استئناف تشغيل رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة الدولي اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 م، حسب الرحلات المجدولة سابقا.

وجاء ذلك بعد يومين من توقف الرحلات بالمطار بسبب الاشتباكات المســ.ـلحة بين جهاز الردع واللواء 444.

وفي السياق، اعلنت شركة الأجنحة الليبية في تنويه لها عودة تشغيل رحلاتها من وإلى مطار معيتيقة في طرابلس حسب الرحلات المجدولة سابقا ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وتأتي أول رحلة للشركة بعد استئناف العمل الملاحي في مطار معيتيقة قادمة من إسطنبول، وذلك بعد يومين من توقف الرحلات بالمطار بسبب الاشتباكات المســ.ـلحة بين جهاز الردع واللواء 444.

سلطات مطار معيتيقة حولت في وقت سابق مسار الرحلات من وإلى المطار إلى مدينة مصراتة الواقعة على بعد 180 كيلومترا شرقي طرابلس.