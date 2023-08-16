الشنطي يطالب النائب العام بالتدخل العاجل للقبض على قادربوه

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق سليمان الشنطي النائب العام بالتدخل العاجل للقبض على رئيس الهيئة الحالي عبد الله قادربوه، والتحقيق مع كافة الأطراف المرتبطة باقتحام مقر الهيئة في طرابلس.

وفي خطاب، وعدّ الشنطي استمرار تمثيل هيئة الرقابة الإدارية من شخص يدّعي زوراً أنه رئيسها، يشكل خطورة قصوى على استقرار الدولة وسير مرافقها العامة بانتظام.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خاطب إدارة القضايا الاثنين الماضي، ببطلان قرار تكليف عبدالله قادربوه برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أنه لم يصدر عن مجلس النواب ولا رئاسته.