ارتفاع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 16 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 15 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8148 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2597 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1278 دينار، والدولار الكندي 3.5681 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1779 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2837 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3109 دينار، والدينار التونسي 1.5597 دينار، والدرهم المغربي 0.4876 دينار ليبي.