انخفاض إنتاج النفط الخام الليبي إلى مليون و203 ألف برميل يومياً

انخفض إنتاج النفط الخام الليبي، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، إلى مليون و203 ألف برميل برميل، وارتفاع إنتاج المكثفات إلى 50 ألف برميل خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي ارتفع إلى مليار و181 مليون قدم مكعب، حيث بلغ استهلاك شركة الكهرباء 1.018 مليار قدم مكعب، و 86 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط، و 72 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة بينما انخفضت قيمة تغذية مصانع الإسمنت بمقدار 5 مليون قدم مكعب.