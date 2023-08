«الممرات التجارية».. مشروع يربط تونس وليبيا والجزائر.. الكشف عن تفاصيله

كشفت وزارة التجارة التونسية تفاصيل مشروع «الممرات التجارية»، الهادف إلى تسهيل انسياب سلعها ونفاذها إلى الدول الأفريقية عبر كل من ليبيا والجزائر.

وناقشت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب القزاح مع وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر «زليكاف»، المشروع الذي يحمل أيضًا اسم «مقاربة الممرات».

واعتمدت الأمانة العامة للمنطقة القارية خلال الدورة العادية 25 لمجلس الاتحاد الأفريقي في فبراير العام 2022، حسب بيان وزارة التجارة التونسية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ويأتي المشروع ضمن برنامج اقتصادي واسع لتأهيل المعابر الحدودية بين الدول الأعضاء في منطقة التبادل الحر الأفريقية بهدف تسهيل التجارة فيما بينها، حيث جرى إنجاز خمسة ممرات في عدة مناطق بأفريقيا، فيما تسعى «زليكاف» إلى استكمال رؤيتها بمنطقة شمال أفريقيا.

وأكد المجتمعون أهمية هذا المشروع في تطوير المبادلات التجارية للدول الأفريقية، وتسهيل انسياب السلع التونسية والنفاذ إلى بقية بلدان القارة الأفريقية عبر كل من ليبيا والجزائر.

ولفتت الوزيرة التونسية، إلى أهمية هذا المشروع الذي سيسهم في تدعيم وتعزيز التبادل التجاري مع البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، مشيرة إلى نتائج اللقاء الوزاري الذي جمعها بنظريها محمد الحويج.

