طرابلس| شركة البريقة لتسويق النفط تُكرّم عددٍ من المتقاعدين

طرابلس 16 أغسطس 2023 (وال)- كرّمت إدارة الشئون الفنية بالمناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز اليوم الأربعاء، عددٍ من كوادرها المُحالين للتقاعد.

هذا وتم خلال الاحتفالية صباح اليوم الأربعاء بمقر إدارة الشئون الفنية للمناطق الوسطى والشرقية بالمباني الإدارية بالشركة، تكريم السادة الأستاذة الفاضلة خديجة علي السعيطي (1980 ـ 2023)، ومستشار الهندسة الكهربائية المهندس محمد إسماعيل الزعيلك (1981 ـ 2023)، ومستشار الهندسة المدنية المهندس محمد سالم التائب (1981 ـ 2023)، بمناسبة إتمام مهامهم الوظيفية بالتقاعد بعد مسيرة عطاء امتدت لما يزيد عن 40 عامًا.

الاحتفالية حضره مدير الإدارة العامة للمناطق الوسطى والشرقية المهندس ونيس السعيطي، مدير إدارة المخاطر وضمان الجودة بالشركة المهندس مفتاح العماري، ومدير الإدارة العامة للمناطق الوسطى والشرقية الأسبق عبد الحكيم بوسلوم، ولفيف من السيدات والسادة المهندسين من إدارة الشئون الفنية ومديري الإدارات والمراقبين والمنسقين. (وال – طرابلس)

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