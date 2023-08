“الدبيبة” يصدر تعليماته بضرورة تحديث لائحة العقود الادارية مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة

بحث رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه العادي الأول للعام 2023، اليوم الاربعاء، لائحة العقود الإدارية، وملف تطوير التخطيط العمراني، بحضور كافة الأعضاء.

وترحم الرئيس في مطلع الاجتماع على كافة الأرواح التي أزهقت بسبب الأحداث التي شهدتها العاصمة، لافتا إلى أن الحرب المستمرة على جهود الاستقرار والتنمية في البلاد ستواجه بحزم وحكمة.

وأصدر”الدبيبة” تعليماته بضرورة التنسيق بشأن تحديث لائحة العقود الادارية، مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وأدوات وإدارات القطاع الخاص، واتحاد المقاولين.

وأكد رئيس المجلس تواصل الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لإيقاف الأحداث المؤلمة التي شهدتها العاصمة خلال الساعات الماضية، موضحا أن الملفات التي ينعقد بشأنها اجتماع اليوم تعد عناصر أساسية لمشاريع التنمية وضمان حقيقي لاستمرارها وتنفيذها في ظروف إيجابية.

كما أصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة إعطاء ملف التخطيط العمراني الأهمية اللّازمة، وتحقيق الاستقرار المؤسسي للتخطيط العمراني، والبدء في تطبيق المخططات المعتمدة، بالتزامن مع تطوير التشريعات المنظمة للإدارة الحضرية وفق سياسات إسكانية واضحة، تم ذلك عقب مراجعة المجلس الجيل الثاني للمخططات العمرانية المعتمدة في العام 2000.

