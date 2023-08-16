طرابلس| انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

طرابلس 16 أغسطس 2023 (وال)- عقد مجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الأول للعام 2023 بديوان مجلس الوزراء برئاسة أمين المجلس – رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بحضور كافة الأعضاء.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة لائحة العقود الإدارية، وعرض ملف تطوير التخطيط العمراني المحالة من مجلس الوزراء للمجلس؛ لدراستها ومراجعتها وإعادة عرضها على مجلس الأمناء.

وقدّم فريق المجلس عرضًا ضوئيًا يُبيّن مسوّدة اللائحة المقترحة، والتي تستهدف تحديث اللائحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم ( 563 / 2007)؛ لتطويرها بعد عمل دام بها لأكثر من 13 سنة.

وأكد أعضاء المجلس على ضرورة تحديث لائحة العقود الإدارية؛ لتكون أداة إيجابية لعمل الجهات، تضمن حقوق المقاولين في كافة مجالات العمل.

وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة التنسيق مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وأدوات وإدارات القطاع الخاص، واتحاد المقاولين؛ لضمان أن تكون اللّائحة مرتكز إيجابي لكافة الجهات العامة والخاصة وكذلك الرقابية.

وقدّم فريق المجلس عرضًا آخر بشأن تطوير التخطيط العمراني واللوائح التنفيذية المتعلقة به، والمستندة على قانون التخطيط العمراني رقم (116 / 1972)، ومراجعة الجيل الثاني للمخططات العمرانية المعتمدة في العام 2000م.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة الاهتمام بملف التخطيط العمراني وإعطائه الأهمية اللّازمة، وضرورة الاستقرار المؤسسي للتخطيط العمراني، والبدء في تطبيق المخططات المعتمدة، وتطوير التشريعات المنظمة للإدارة الحضرية ووجود سياسات إسكانية واضحة.

في ختام الاجتماع؛ أكد رئيس الوزراء على أن الملفات التي تم دراستها في اجتماع اليوم تعتبر عناصر أساسية لمشاريع التنمية وضمان حقيقي لاستمرارها وتنفيذها في ظروف إيجابية.(وال – طرابلس)

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