بدء موسم بيع التمور في مدن الواحات الليبية

بدء اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 بمدن الواحات (جالو، اوجلة اجخرة موسم بيع التمور والذي يمتد من منتصف هذا الشهر وحتي نهاية شهر سبتمبر القادم، والتي تتمتع بجودة عالية على مستوى ليبيا من حيث الطعم والمواصفات رغم شكاوى المزارعين المتجددة من اهمال الدولة وبالأخص وقطاع الزارعة في توفير الأسمدة والأدوية والامكانيات وعدم اتاحة الفرص والعادلة في التسويق والتصدير.

وتؤكد الجمعية الزراعية ببلدية اوجلة، عن وجود 950 ألف نخلة تتنج حوالي 150 صنف.

وتشير الاحصائيات الزارعية بأن الإنتاج المحلي من مدن الواحات يترواح بين 90 ألف إلى 120 ألف طن من التمور سنوياً ، وابرز أنواع التمور في مناطق الواحات ( الرطب ، الصعيدي ، الدقلة) إضافة لوجود أنواع من التمور الناشفة مثل ( الجوسمي، الجدع قرين جيعان).

وبحسب مصادر من تجار الجملة في اوجلة، لتطبيق بكم الاخباري، فإن الأسعار تترواح من 2,5 دينار إلى 5 دنانير.