تحضيرات لانعقاد منتدى الأعمال الليبي الإيطالي

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في طرابلس، ضم وكيل الوزارة للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض عصام العول، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس الطيب الصالحي، وعضو إدارة تنمية القطاع الخاص بالوزارة حسن الكامل.

وأفادت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي في إطار الإعداد لمنتدى الأعمال الليبي الإيطالي الذي سيُعقد بالعاصمة طرابلس.

وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى إيطاليا والتي تم خلالها تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

كما تم استعراض توصيات اجتماع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع السفير الإيطالي لدى ليبيا ونتائج اللقاءات الثنائية مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس.

ووجّه الوزير، الحضور للتنسيق مع المكتب الاقتصادي بسفارة الجمهورية الإيطالية وتحديد الجهات المشاركة وموعد انعقاد المنتدى، والعمل بتوجيهات رئيس الحكومة لدعوة المؤسسات المعنية بقطاعات التجارة والاستثمار وكذلك الجامعات الإيطالية للمشاركة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وطرح الفرص الاستثمارية والتعاون في مجالات التعليم والتدريب بما يخدم مصالح البلدين.

