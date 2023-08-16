النفط يتراجع ويُسجل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي

انخفضت أسعار النفط 2% في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل تسجيل الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الطلب.
وأغلق النفط على انخفاض رغم الانخفاض الكبير في مخزونات الخام الأمريكية، حيث يعكف المستثمرون على تقييم المخاوف المتعلقة باقتصاد الصين المتعثر في مقابل توقعات بنقص الإمدادات في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار أو 1.7% لتصل إلى 83.45 دولار للبرميل عند التسوية في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار أو 2% إلى 79.38 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
وتراجع الخامان القياسيان بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتهما منذ الثامن من أغسطس أمس الثلاثاء.
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