النفط يتراجع ويُسجل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي

انخفضت أسعار النفط 2% في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل تسجيل الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الطلب.

وأغلق النفط على انخفاض رغم الانخفاض الكبير في ‏مخزونات الخام الأمريكية، حيث يعكف المستثمرون على تقييم المخاوف المتعلقة ‏باقتصاد الصين المتعثر في مقابل توقعات بنقص الإمدادات في الولايات المتحدة‎.

وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار أو 1.7% لتصل إلى 83.45 ‏دولار للبرميل عند التسوية في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.61 دولار أو 2% إلى 79.38 دولار‎، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتراجع الخامان القياسيان بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتهما منذ الثامن من ‏أغسطس أمس الثلاثاء.‏

