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تطورات جديدة بشأن صرف منحة الابناء

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكدت مصادر مطلعة اليوم الاربعاء، أنه سيتم البدء في مطابقة البيانات بين السجل المدني والشؤون الإجتماعية لصرف منحة الأبناء في الأيام القادمة.

ومنذ أيام، صرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج مجاهد بشأن اخر مستجدات صرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الابناء لـ3 أشهر (يوليو-اغسطس-سبتمبر)، مؤكداً أن الوزارة “بدأت الاثنين في إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء، مشيرا إلى أن الإجراءات شبه جاهزة من ناحية احتساب القيمة والأمر متوقف على إحالة قيمتها من وزارة المالية فقط.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد وجه تعليماته بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (يوليو-اغسطس-سبتمبر ) بالتنسيق مع وزارة المالية.

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