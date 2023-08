“عبد الكافي” لتبادل: ماحدث من اشتباكات بين الردع و 444 يعد اظهار أداء سئ وضعف لحكومة الوحدة و الرئاسي

صرح المستشار العسكري والاستراتيجية للقائد الاعلي سابقا العقيد “عادل عبدالكافي”، اليوم الاربعاء لقناة تبادل عن الاحداث في العاصمة طرابلس والاشتباكات بين جهاز الردع و 444، بأنه اظهار أداء سئ جداً لحكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع والمجلس الرئاسي، وما مدى ضعفها في اصدار الاوامر وانهاء الاشتباكات، حيث من المتوقع أن تحدث المواجهات في اي وقت، وتغير خارطة التحالفات تعتبر في الافق الان، وهذا ما يقود العاصمة إلى مواجهات خطيرة تؤثر على أمن المواطن

وأوضح “عبد الكافي” بأنه يجب جلوس القائد الأعلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الاركان ووزارة الداخلية وانهاء هذا العبث التي خلفه المجلس الرئاسي السابق برئاسة “فائز السراج” الذي اصدر قرارات كارثية أضرت باستقرار العاصمة

وأضاف “عبد الكافي” بأن هذه الاشتباكات تأتي في اطار عدة اشكاليات تمر بها التشكيلات الامنية والعسكرية، والتي بدأت بالقرارات السيئة التي اصدرها المجلس الرئاسي سابقاً بقيادة “فائز السراج” بأنه اعطى قرار بتبعية لاحدى هذه التشكيلات، وتحديداً جهاز الردع، وكذلك وزارة الدفاع اعطت قرار تبعية لـ 444، وهذا امر لا يستوي من ناحية امنية وعسكرية، وهذه القرارات هي من زرعت النواة الكارثية للتشكيلات، مما ترتب عليها جميع المواجهات التي تحدث الآن داخل العاصمة طرابلس.

وأكد “عادل عبد الكافي” بأن من المفترض في الدولة بأن تكون مؤسستين رئاسة الاركان العامة ووزارة الداخلية، تتبعها جميع التشكيلات العسكرية، لتلقى الاوامر منها وتحدد مهامها وصلاحيتها واماكن عملها و تمركزاتها.

كما أوضح”عبد الكافي” بأنه يرجع السبب الاكثر الاهمية لهذه الاحداث هو المجلس الرئاسي الحالي بقيادة “محمد المنفي” و”عبد الله اللافي “و “موسى الكوني”، وحكومة الوحدة الوطنية، لم يتخدوا اي اجراءات بشأن تصحيح وتصويب هذه القرارات بالغائها، وجعل هذه التبعيات او التشكيلات إلى رئاسة الاركان العامة ووزارة الداخلية حتى تحكم هذه الجهات.

حيث قال “عبد الكافي” بأنه لم يتم وضع اي خطة استراتيجية لهذه التشكيلات، حيث أن الاداء السيئ أظهر ضعف أداء الاجسام السياسية الموجودة وعدم قدرتهم على هذه التشكيلات التي اصبحت تفرض قرارها السياسي والاقتصادي على اجسام الدولة، حيث تصرف لهم ميزانيات خاصة بهم، وصلاحيتها مفتوحة تتجاوز رئاسة الاركان والداخلية، ومتشابهة المهام للجهازين الردع و 444، وهذا ما أدى إلى هذه تجاوزات.

وأشار “المستشار العسكري” بأنه ربما سنشهد بعد التطورات الاخيرة من هذه الاشتباكات بأنه ستنشأ تحالفات جديدة، من التشكيلات التي تم اقصائهم من العاصمة طرابلس، والتي من الممكن ستتجه إلى عقب تحالفات مع أحد هذه الاطراف التي تصارعت يوم الامس من اجل تحطيم الطرف الاخر، وهذا ما سيجر العاصمة إلى مواجهات دامية تؤدي إلى احداث خطورة شديدة جداً على أمن المواطن وارسال صورة سلبية للداخل الليبي والمجتمع الدولي، بتأكيد على ضعف هذه الاجسام وقدرتها على هذه التشكيلات.

