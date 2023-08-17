انخفاض أسعار الذهب في السوق الفورية إلى 1891.70 دولار للأوقية

لامست أسعار الذهب اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، أدنى مستوياتها في خمسة أشهر مع اكتساب الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية زخما بعد بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة عززت التوقعات بأن يستمر مجلس الاحتياطي الاتحادي في تشديد سياسته النقدية.

وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 1891.70 دولار للأوقية، مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 مارس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1921.80 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 22.42 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين،عند 882.50 دولار بعدما لامس أدنى مستوياته منذ أكتوبر، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 1205.70 دولار.