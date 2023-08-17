ارتفاع جديد للدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 17 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 17 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8243 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2473 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1413 دينار، والدولار الكندي 3.5672 دينار ليبي، والليرة التركية 0.178 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2863 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3134 دينار، والدينار التونسي 1.5616 دينار، والدرهم المغربي 0.4865 دينار ليبي.