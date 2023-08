تراجعت ثروات الأفراد بنسبة 2.4% إلى إجمالي 454.4 تريليون دولار، لأول مرة منذ الأزمة المالية في 2008، حسب تقرير أصدره بنك «كريدي سويس».

وأشار التقرير إلى أنّ التضخم وارتفاع قيمة الدولار الأميركي أدى إلى محو نحو 11.3 تريليون دولار من الأصول، حدث الجزء الأكبر من الانخفاض في أميركا الشمالية وأوروبا، وبلغت الخسارة فيهما 10.9 تريليون دولار.

ورغم تأثير العقوبات، سجلت روسيا زيادة كبيرة في الثروة خلال 2022، بإضافة 56 مليونيرًا، ما يعني أن جميع المناطق لم تتعرض لتراجع في الثروة.

وشهدت أميركا اللاتينية زيادة في الثروة قدرها 2.4 تريليون دولار، مدعومة بمتوسط 6% ارتفاع في قيمة العملة مقابل الدولار الأميركي، حسب التقرير، الذي غطى الأموال لدى 5.4 مليار بالغ حول العالم وعبر مجموعة من الثروات.

وانخفض عدد أصحاب الملايين بمقدار 3.5 مليون شخص، إلى 59.4 مليون شخص، كما قلص الـ1% الأغنى في العالم من سيطرتهم وانخفض نصيبهم من الثروة إلى 44.5%.

The post بسبب التضخم.. اختفاء 11.3 تريليون دولار من ثروات العائلات في العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا