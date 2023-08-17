الكهرباء توضح بشأن انقطاع التيار الكهربائي بمناطق الاشتباكات في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بأن فرق الصيانة تقوم باسترجاع التيار الكهربائي للمناطق المتضررة جراء الاشتباكات جنوبي طرابلس.

ووقعت الاشتباكات، الاثنين، على خلفية اعتقال جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي، آمر اللواء “444” محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأشارت الشركة بإصلاح الأعطال في محطات التوزيع الفرعية 11 KVA (البث المرئ – محطة مدخل الطبي الخلفي – محطة عمارات الرقابة – محطة مكتب الشركة) الذي سببها النزاع المسلح بـ طرابلس وأسفر عنها انقطاع الكهرباء.

وبحسب وكالة الاناضول، عادت الحياة إلى طبيعتها بمناطق صلاح الدين وعين زارة وجزيرة الدوران بالعاصمة، مع انتشار دوريات تتبع لوزارة الداخلية وأخرى لجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.