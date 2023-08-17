وزارة الاقتصاد: أصحاب المخابز قلصوا حجم الرغيف رغم قرارنا

قال مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد مصطفى بن قدارة إن مخزون القمح يكفي لأربعة أشهر، وأن الاعتمادات تسير بشكل طبيعي وتفتح تباعا، ولا يوجد شيء يشير إلى أن مخزون القمح قليل.

وطالب بن قدارة، في لقاء تلفزيوني، بتفعيل ديوان الحبوب الذي سيساهم في حل العديد من المشاكل، مشيرا إلى أن القمح يورد حاليا عن طريق المطاحن الخاصة بسعر واحد ومواصفات واحدة.

وأشار بن قدارة إلى أن سعر الرغيف وفقا لقرار الوزارة لا يزال ساري المفعول بسعر دينار للأربعة أرغفة بوزن 100غرام.

لافتا إلى أن بعض أصحاب المخابز يبيعون الـ 3 أرغفة بدينار رغم قرار الوزارة، مستغربا تحججهم برفع السعر لغلاء الحبوب، مؤكدا عدم صحة ادعائهم؛ لأن الدقيق متوفر، وفق قوله.