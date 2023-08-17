اقتصاد

حكومة الوحدة تُناقش مشروعات البنية التحتية واحتياجات القطاعات ببلدية الخمس

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الخمس 17 أغسطس 2023 (وال)- عقد ببلدية الخمس اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا ضم وفدًا من حكومة الوحدة مع عميد وأعضاء وأعيان ووجهاء البلدية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، بحضور وزراء التربية والتعليم، والحكم المحلي، والرياضة، والثروة البحرية، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، ورئيس جهاز الإسكان والمرافق ومساعد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية؛ مناقشة مشروعات البنية التحتية، والوقوف على احتياجات القطاعات بالمدينة. (وال – الخمس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك