شركة البريقة تختتم دورة أساسيات تشغيل المنصات النفطية بمدينة بنغازي

بنغازي 17 أغسطس 2023 (وال)- اختتمت قسم التطوير الفني والإداري بالمناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز الخميس، الأيام الثمانية لفعّاليات دورة أساسيات تشغيل المنصات النفطية.

الدورة التي انطلقت بمقر مركز التطوير الفني والإداري بنغازي، في الثامن من الشهر الجاري بمقر مركز التطوير الفني والإداري بنغازي، كانت بإدارة وتنفيذ الأستاذ محمد دخيل العمامي، وإشراف رئيس قسم التطوير الفني والإداري للمنطقة الوسطى والشرقية المهندس كمال البراني.

هذا واستهدفت الدورة التدريبية منسقية التسهيلات البحرية التابعة لإدارة تشغيل منطقة بنغازي؛ وفق خطة التدريب المعتمدة من قِبل الإدارة العامة للموارد البشرية، تناولت كافة متعلقات عمليات تشغيل المنصة النفطية من ظروف ومتغيرات تعريفات وكيفيات، بدء من رسو الناقلة البحرية إلى الانتهاء من عمليات ضخ المنتج للخزانات بواسطة خطوط النقل؛ من خلال تهيئة الظروف الآمنة لسلامة العمليات، مرورًا بتفاصيل مكونات الرصيف النفطي، ووقوفًا عند بيان الصعوبات المحتملة، وعراقيل العمل على المنصة المتوقعة والمشاكل التي قد تحدث، وإيجاد الحلول الناجعة انتهاء بإفساح المجال لكافة الأسئلة والاستفسارات.

وتمت فصول الدورة نظريًا وانتهت تطبيقيًا بكلِ من مواقع العمل (الرصيف النفطي – مستودع رأس المنقار ومستودع الزيت الثقيل). (وال – بنغازي)

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