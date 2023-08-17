وزير الطيران المدني يبحث احتياجات مطار الكفرة

بنغازي 17 أغسطس 2023 (وال)- عقد وزير الطيران المدني بالحكومة الليبية م. هشام أبو شكيوات الخميس بمكتبه في ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، اجتماعًا مع مدير مطار الكفرة صالحين العلواني، وعميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب.

هذا وتركز الاجتماع حول آلية معالجة إشكاليات تشغيل مطار الكفرة، لتخفيف مُعاناة السفر على أهالي المنطقة، ومتابعة آخر مستجدات أعمال صيانة المهبط الجارية.

الاجتماع جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، والمتمثلة في الوقوف على معالجة مشاكل مطار الكفرة، وتذليل الصعوبات وإيجاد حلول جذرية، وتخصيص دعم مالي للمطار. (وال – بنغازي)

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