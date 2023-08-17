مركز جمرك ميناء مصراتة يصدر تحذيرًا بشأن استيراد الأدوية

حذر مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 من استيراد أي أدوية داخل حاويات حديدية، بما يخالف الشروط الصحية، ويهدد حياة وصحة المواطنين والمجتمع بشكل عام.

وجاء هذا التحذير في كتاب من رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة “خالد الضلعة” إلى مديري الشركات المتخصصة في توريد الأدوية ومدراء الوكالات الملاحية.

عدم ورصد المركز تقيد بعض الشركات بالاشتراطات الوقائية والصحية في عملية الاستيراد، والتي حددت درجة التبريد اللازمة للحفاظ على الأدوية، بحيث تتراوح بين 15 و 25 درجة مئوية، وبين درجتين وثماني درجات مئوية لأدوية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية مع المخالفين حرصا على عدم تسرب الشحنات المخالفة إلى السوق المحلية.