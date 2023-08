بحث وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع مدير عام شركة هواوي ليبيا وتونس “لي وينليانغ” الصعوبات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في ليبيا وسُبل معالجتها والعمل على تعزيز نشاطها بكافة القطاعات.

وأشار “الحويج” إلى أن ليبيا تمتلك فرصا كبيرة بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مؤكداً أن الشركات الصينية تُمثل شريكا أساسيا لبناء الاقتصاد الوطني لتطوير البنية التحتية بالمطارات والموانئ وتنفيذ طرق دولية من مدن بنغازي ومصراته وزوارة نحو السوق الافريقية.

ودعا “الحويج” شركة هواوي للتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة لاستيعاب الكفاءات الوطنية وأصحاب الأفكار الريادية ضمن برامج التدريب والتطوير تسهم في الرفع من قدراتهم.

من جانبه، أكد وفد شركة هواوي تطلعات الإدارة لتوسيع نشاطها بدولة ليبيا، مشيراً إلى رغبة عديد الشركات الصينية للعمل بدولة ليبيا والتي أبدت اهتمامها عبر تواصلها مع فرع الشركة، حيث تطمح للاستفادة من ليبيا باعتبارها ذات موقع استراتيجي للانطلاق بالخدمات والسلع نحو السوق الأوروبية والأفريقية.

وأصدر “الحويج” تعليماته بتكليف الملحق التجاري بالسفارة الليبية لدى جمهورية الصين ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة، للتعاون مع الشركات الصينية وتقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لإقامة منطقة اقتصادية خاصة بمشاركة القطاع الخاص المحلي، والإعداد لملتقى الاعمال الليبي الصيني والمعرض المصاحب في العاصمة طرابلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

The post “هواوي” تبحث مع الحويج توسيع نشاطها في ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار