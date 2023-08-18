كيفية تداول الفوركس باحترافية

يعد تداول الفوركس من أكثر الأدوات والأصول المالية شهرة في عالم التداول، حيث يعتبر سوق الفوركس أكبر الأسواق المالية من حيث حجم التداول بمتوسط تداول يومي أكثر من 6.5 ترليونات دولار، الأمر الذي شجع كثيرا من المتداولين المبتدئين على دخول سوق الفوركس والرغبة في الاستفادة منه في تحقيق المزيد من الأرباح، في الحقيقة يمكنك تحقيق أرباح عالية للغاية من خلال التداول في سوق الفوركس وذلك لأن معدل المخاطرة في هذا السوق عال، وكما نعلم كلما زادت المخاطرة كلما أرتفع العائد على الاستثمار، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن دخولك لسوق الفوركس دون تعلم كيفية الاستثمار في السوق قد يعرضك للكثير من الخسائر بسبب المخاطرة العالية والتقلبات الشديدة في الأسعار، ولهذا السبب سوف نوضح لك من خلال هذا المقال مجموعة من العوامل والخطوات المهمة التي يجب عليك اتباعها لكي تكون متداولا ناجحا في الفوركس وتستطيع التداول في سوق الفوركس بكل احترافية، فقط تابع معنا.

كيف تتداول الفوركس باحترافية؟

تداول الفوركس أو العملات من الأمور المثير والمربحة بكل تأكيد وإذا كنت ترغب في دخول عالم الفوركس والبدء في تحقيق المزيد من الأرباح، يجب عليك أتباع مجموعة من الخطوات الأساسية لكي تستطيع التداول باحترافية ولكي تستطيع دارسة المخاطرة ومعرفة الأوقات المناسبة للشراء والبيع والتداول، وهذه الخطوات كالآتي:

* تحديد الهدف من التداول:

إن النجاح في أي شيء يعتمد في المقام الأول على تحديد الأهداف الذكية والواضحة، الأمر لا يختلف كثيرا عند الاستثمار في سوق الفوركس ، يجب عليك كمستثمر قبل البدء في تداول الفوركس تحديد الأهداف بدقة لك تكون متداول ناجح وتستطيع تحقيق الكثير من الأرباح من التداول، وهذه هي الخطوة الأولى في طريقك لتكون متداول فوركس محترف.

* التعلم والتطوير المستمر:

يعد تعلم الشيء والاستمرار في تطوير الذات من خلال الإلمام بأحدث ما وصل إليه العلم في التداول واستراتيجيات التداول، هي الأساس الذي تبنى عليه خطتك لكي تكون محترفا في تداول الفوركس ، لذلك ننصحك دائما بضرورة تعلم كافة الأمور المتعلقة بالاستثمار في الفوركس من تحليل مالي والتحليل الفني والتحليل الأساسي، وكيفية حساب المخاطر وكيفية التعامل مع المخاطر حتى تستطيع بناء قرار استثماري ناجح، بالإفاضة إلى الاطلاع المستمر على أحدث المقالات والمنشورات المتعلقة بعالم الاستثمار والفوركس ، حتى تستطيع تحديد أفضل الفرص والأوقات المناسب لبدء استثمارك.

* وضع خطة استثمارية قوية:

بعد تحديد الأهداف من التداول وتعلم كيفية التداول، ومعرفة استراتيجيات التداول المختلفة وتحديد أي من هذه الاستراتيجيات التي تتناسب مع أهدافك، حان الوقت لوضع خطة استثمارية قوية ومدروسة وفق معايير محددة ومحكمة، ويجب أن تكون هناك خطط بديلة في حال إن كانت هذه الاستراتيجية ليست الأفضل لتحقيق أهدافك، فاحرص أن يكون عندك دائما الحلول والخطط البديلة باستمرار.

* تعلم إدارة المخاطر:

كما أشرنا مسبقا فإن تعلم كيفية إدارة المخاطر والتحكم بها من أهم الخطوات الأساسية لكي تكون متداول فوركس محترف، ولذلك ننصحك دائما بتعلم استراتيجيات إدارة المخاطر المختلفة حتى تكون قادرا على السيطرة على المخاطر المحتملة وصنع القرار الاستثماري الناجح.

* التداول من خلال الحسابات التجريبية:

من أهم المميزات التي توفرها شركات وتطبيقات الوساطة المالية هي إمكانية فتح حسابات تجريبية قبل البدء في استثمار الأموال الحقيقة، هذه الخطوة تمكنك من فهم التداول والمشاكل أو المخاطر المحتملة، وأيضا تمكنك من تطبيق استراتيجيتك واختبار مدى فاعلية هذه الاستراتيجية لتحقيق أهدافك.

* السيطرة على المشاعر:

من الخطوات المهمة لكي تكون متداول فوركس محترف والتي يجهلها الكثير من المتداولين، هو السيطرة على المشاعر حتى لا تكون السبب في فشل التداول، لذلك يجب عليك عدم الانصياع وراء مشاعرك تجاه أي قرار، ولكن يجب أن يكون قرارك وفق خطوات علمية مدروسة.

* التداول بجزء من أموالك:

بعد اتباع كل الخطوات السابقة والتداول من خلال الحسابات التجريبية، حان الوقت لبدء التداول الحقيق، ولكن ننصح بعدم المخاطرة بكافة أموالك، والاستثمار بجزء من أموالك في البداية، حتى تتمكن من فهم عمليات التداول الحقيقي، والتي تختلف في كثير من الأمور عن التداول من خلال الحسابات التجريبية، وبعد التأكد من نجاح تداولك بهذا الجزء البسيط يمكنك بعدها زيادة رأس المال.

أشهر أخطاء التداول وكيف يمكنك تجنبها؟

هناك الكثير من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من المتداولين في البداية وهي نتيجة لعدم أتباعهم الخطوات السابقة، ومن أشهر هذه الأخطاء الآتي:

* قلة الخبرة:

يتسبب الكثير من المبتدئين في الفشل عند تداول الفوركس، وذلك نتيجة لقلة الخبرة والتعلم، ففي كثير من الأحيان ينساق بعض المتداولين وراء مشاعرهم والرغبة في تحقيق الثراء، ويدخلون عالم التداول دون أن يكون لديهم أي خبرة مسبقة في التداول والتحليل وإدارة المخاطر، وايضا يتجاهلون خطوة التعلم والتطوير مما يتسبب في فشل استثمارهم وخسارة رؤوس أموالهم.

* سوء الإدارة المالية:

من أشهر المشاكل في عالم الاستثمار بشكل عام، وليس في سوق الفوركس فقط، هي سوء الإدارة المالية، وعدم معرفة كيفية إدارة رأس المال، لذلك ننصح بالبدء بجزء صغير من رأس المال والتعلم من هذه التجربة، وبعدها تقوم بوضع خطة جديد لإدارة رأس مالك بطريقة علمية حتى لا تتكبد المزيد من الخسائر.

* الجشع:

غالبا ما يتداول المستثمرون في سوق الفوركس عن طريقة الرافعة المالية، والتي تمكنك من التداول بأضعاف رأس المال الحقيقي الأمر الذي يمكنك من تحقيق الكثير من الأرباح، وهنا يقع الكثير من المبتدئين في خطأ الجشع ويقومون بوضع كل رأس المال في التداول ولكن قد يتعرضون لخسارة كامل رأس المال والإفلاس نتيجة الجشع، وذلك لأن الرافعة المالية تزيد من احتمالية زيارة الأرباح ولكنها أيضا تزيد من احتمالية الخسارة بنفس النسبة تقريبا، لذلك يجب عليك عدم الإفراط في التداول بكامل رأس المال، حتى تتجنب الخسائر، وتحقيق هدف بأن تكون متداول فوركس محترف.