النفط يُسجل أول خسائر أسبوعية منذ شهرين

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 1% في نهاية تعاملات يوم الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، لكنها سجلت أول خسارة أسبوعية منذ منتصف يونيو الماضي.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات على تباطؤ الإنتاج في ‏الولايات المتحدة، واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية على بوادر تقلص المعروض، بالإضافة إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

وكان الخامين القياسيين كانا أنهيا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية لهما ‏في 2023 بسبب تزايد المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي، حيث حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية متتالية على مدار الـ7 أسابيع الماضية، لكنها لم تستطع الحفاظ عليها خلال الأسبوع المنتهي.

وفي ختام تعاملات يوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو 0.8% إلى 84.80 دولار للبرميل ‏عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 ‏سنتا أو 1.1% إلى 81.25 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وارتفع الخامان القياسيان، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن عدد منصات ‏النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض للأسبوع السادس على التوالي، ‏وقد يؤدي التراجع في الإنتاج الأميركي إلى تفاقم نقص الإمدادات المتوقع خلال ‏الفترة المتبقية من العام.‏

وتأتي المخاوف مدفوعة بتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ‏‏”أوبك+” للإمدادات، مما ساعد في ارتفاع أسعار النفط لمدة سبعة أسابيع متتالية منذ ‏يونيو، وارتفع خام برنت بنحو 18% بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط ‏الأميركي 20% خلال الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس.‏

