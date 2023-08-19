عملة بتكوين تهبط لأدنى مستوى لها في شهرين

نشرت صحيفة البيان أن عملة بتكوين، أكبر عملة مشفرة، انخفضت إلى أدنى مستوى في شهرين، أمس، وخرجت عن نطاقها الضيق الأخير مع سيطرة موجة من تجنب المخاطرة على معنويات الأسواق العالمية.

وتراجعت بتكوين 7.2%، أول من أمس، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نوفمبر 2022 عندما انهارت منصة إف.تي.إكس لتداول العملات الرقمية.

ثم انخفضت إلى أدنى مستوى في شهرين عند 26172 دولاراً خلال ساعات التداول الآسيوية، وهو أدنى مستوى منذ 16 يونيو. وانتعشت جزئياً إلى 26478 دولاراً خلال التداولات.

وتعرضت الأسواق العالمية لموجة من عمليات البيع مع إغلاق المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض، أول من أمس، واتجاه الأسهم الآسيوية لتكبد خسائر للأسبوع الثالث نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والقلق من أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول بسبب متانة الاقتصاد.