خاص.. وزير المواصلات يفصح لصدى عن المشاريع الجديدة واستراتيجة القطاع 

كشف وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إستراتيجة تطوير قطاع النقل والمواصلات فى ليبيا، حيث تتمثل فى الجانب الجوي، والبري، والبحري وسيتم إعتمادها من وزارة المواصلات، لغرض اعداد خطة ومشاريع عاجلة طويلة الأجل.

وتابع قوله: توقيع عقود وتطوير مشروعات النقل في ليبيا ، مع التأمل فى تنفيذ طرق رابطة بين المدن، وتطوير وصيانة المطارات ، ومصلحة الطيران المدني، من خلال خطة عودة الحياة التى نفذتها الحكومة.

وأضاف قائلاً: الطريق الرابط بين رأس جدير وامساعد الذي انبثق بعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع دولة ايطاليا، تم توقيع القاطع الأول من مدينة المرج، إلى مدينة امساعد،بطول 400 ك.م ، ولكن الأحداث الذي حدثت فى ليبيا منذ2011، أصبحنا فى تفاوض مع الجانب الإيطالي فى سبيل تفعيل هذا العقد ، واعداد خطة امنية والتى تم اعدادها.

وتابع قائلاً أن هناك تفاوض مع الحانب الإيطالي لتنفيذ القاطع الأول والقاطع الرابع كمرحلة أولى ، والقاطع الرابع الممتد من مدينة مصراته إلى مدينة رأس جدير، ومطروح الآن فى لجنة العطاءات مع الجانب الإيطالي.

وأكد بالقول: الحكومة من خلال اجتماعها بالخصوص بشهر رمضان الماضي، أقرت على النظر إلى أهمية هذا المشروع، والاتفاق مع الجانب الإيطالي لتنفيذ هذا المشروع.

وتابع قائلاً أنه من خلال دراسة امكانية تغير المسار الخاص بالمنطقة الوسطى، تم تكليف إدارة الجهاز بشأن تشكيل فريق لدراسة إمكانية تغير المسار، وتحديد قيمة التعويضات التى يمكن دفعها المواطنين، وهذا التقرير سيرد إلينا الفترة القادمة، لتحديد آلية التنفيذ.

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