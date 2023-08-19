تطورات هامة بشأن صرف علاوة الزوجة والبنات

كشفت مصادر مطلعة تطورات هامة لصرف علاوة الزوجة والبنات اليوم السبت .

وقالت المصادر أنه تم تحويل “القيمة المالية” لعلاوة الزوجة والبنات فوق سن 18 من (حساب الشؤون الإجتماعية) إلى (مصرف الجمهورية) للبدء في شحن بطاقات إيفاء.

من جهتها، أكدت مصادر مطلعة خلال الاسبوع الماضي، أنه سيتم البدء في مطابقة البيانات بين السجل المدني والشؤون الإجتماعية لصرف منحة الأبناء.

وصرح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية فرج مجاهد بشأن اخر مستجدات صرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الابناء لـ3 أشهر (يوليو-اغسطس-سبتمبر)، مؤكداً أن الوزارة “بدأت في إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء، مشيرا إلى أن الإجراءات شبه جاهزة من ناحية احتساب القيمة والأمر متوقف على إحالة قيمتها من وزارة المالية فقط.