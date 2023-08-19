معهد الطاقة: ليبيا تحتل المرتبة الثامنة بين دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط

الوطن|متابعات

احتلت ليبيا المرتبة الثامنة بين دول الشرق المنتجة للنفط، ووفقا للنسخة الــ72 لتقرير «معهد الطاقة» تحت عنوان المراجعة الإحصائية للطاقة عبر العالم حيث انخفض إنتاجها 181 ألف برميل يوميًا في العام 2022 حسب بيانات صادرة عنه

وارتفع إنتاج النفط العالمي بمقدار 3.8 مليون برميل في اليوم في عام 2022؛ حيث استحوذت منظمة «أوبك+» على أكثر من 60% من الزيادة، بحسب ما أورد موقع «سي إن إن».

وسجلت السعودية أكبر الزيادات بواقع مليون و182 ألف برميل نفط في اليوم، والولايات المتحدة الأميركية مليونًا و91 برميل نفط يوميًا. وفي المقابل سجلت نيجيريا أكبر انخفاض في الإنتاج بواقع 184 ألف برميل في اليوم، مع انخفاض الإنتاج في ليبيا أيضًا بمقدار 181 ألف برميل يوميًا.

وشملت البيانات النفط الخام، والنفط الصخري، والنفط الرملي، والمكثفات النفطية، وسوائل الغاز الطبيعي، وتستبعد الإحصاءات الوقود السائل من مصادر أخرى مثل الوقود الحيوي والمشتقات الاصطناعية للفحم والغاز الطبيعي.