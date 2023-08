ليبيا تحتل المركز الثامن في انتاج النفط بين دول الشرق الأوسط

كشفت بيانات صادرة عن «معهد الطاقة» أن ليبيا احتلت المرتبة الثامنة بين دول الشرق المنتجة للنفط؛ حيث انخفض إنتاجها 181 ألف برميل يوميًا في العام 2022.

ووفقا للنسخة الــ72 لتقرير المعهد فقد ارتفع إنتاج النفط العالمي بمقدار 3.8 مليون برميل في اليوم في عام 2022؛ حيث استحوذت منظمة «أوبك+» على أكثر من 60% من الزيادة، بحسب ما أورد موقع «سي إن إن».

ومن ضمن جميع الدول، سجلت السعودية أكبر الزيادات بواقع مليون و182 ألف برميل نفط في اليوم، والولايات المتحدة الأميركية مليونًا و91 برميل نفط يوميًا.

وفي المقابل سجلت نيجيريا أكبر انخفاض في الإنتاج بواقع 184 ألف برميل في اليوم، مع انخفاض الإنتاج في ليبيا أيضًا بمقدار 181 ألف برميل يوميًا.

