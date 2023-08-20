تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 20 اغسطس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 20 اغسطس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8207 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2421 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1397 دينار، والدولار الكندي 3.5572 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1778 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2855 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3125 دينار، والدينار التونسي 1.5615 دينار، والدرهم المغربي 0.4828 دينار ليبي.