وصول 568 حاوية لبضائع وسلع متنوعة لميناء الخمس التجاري

وصلت إلى ميناء الخمس التجاري اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 السفينة CFS. WIND التابعة لوكالة اتحاد ليبيا وعلى متنها 220 حاوية لبضائع متنوعة، بالإضافة لوصول السفينة TIMUCINA والتابعة لوكالة ليبيا، وعلى متنها 118 حاوية لسلع مختلفة.

كما استقبلت أرصفة الميناء السفينة MSC AMANDA. F التابعة لشركة التوكيلات الملاحية مديترينيان، وحمولتها 230 حاوية لبضائع متنوعة، ومن المتوقع أن تصل غدا الإثنين السفينة NEW FALIB التابعة لوكالة الأفق اللامع، وعلى متنها 29,100 ألف من القمح الصب.