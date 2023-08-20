اقتصاد

خاص.. نائب محافظ المركزي يعلن عن توحيد المصرف بشكل نهائي والعمل كمؤسسة واحدة برئاسة الكبير

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “مرعي البرعصي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي بشكل نهائي والعمل كمؤسسة واحدة برئاسة المحافظ الصديق الكبير ، وبدأ العمل الفعلي بين إدارات المصرف .

حيث عقد اليوم لقاء يجمع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ وإدارات المصرف المركزي ، وذلك تَنفيذاً لإِستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و ايذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي .

وَقَد أعلن المحافظ و نائبه أن مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة، و الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الإِنقسام.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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