خاص.. نائب محافظ المركزي يعلن عن توحيد المصرف بشكل نهائي والعمل كمؤسسة واحدة برئاسة الكبير

كشف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “مرعي البرعصي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي بشكل نهائي والعمل كمؤسسة واحدة برئاسة المحافظ الصديق الكبير ، وبدأ العمل الفعلي بين إدارات المصرف .

حيث عقد اليوم لقاء يجمع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ وإدارات المصرف المركزي ، وذلك تَنفيذاً لإِستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و ايذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي .

وَقَد أعلن المحافظ و نائبه أن مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة، و الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الإِنقسام.

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