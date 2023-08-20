توحيد مصرف ليبيا المركزي ومعالجة آثار الانقسام

طرابلس 20 أغسطس 2023 (وال) – أعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي، عن أن محافظه الصديق الكبير اجتمع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح في مقر المصرف بطرابلس كدليل على توحيد مصرف، فيما أكد الاثنان عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة، مشيرين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

وأضاف المصرف في بيان له، اليوم الأحد، أن الاجتماع عقد «تنفيذًا لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجًا للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد». كما حضره عدد من مدراء الإدارات والمستشارين في مقري المصرف بطرابلس وبنغازي.

وتابع البيان أن المحافظ ونائبه أعلنا أن مصرف ليبيا المركزي قَدْ عَاد مُؤسَّسة سِياديَّة مُوحَّدَة، والاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام. (وال – طرابلس)

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