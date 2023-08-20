انطلاق أعمال تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار بطرابلس

أكد مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، إطلاق أعمال حملة تنظيف غرف تصريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية للموسم الحالي 2023-2024، بداية في الطريق الدائري الثاني والمعروف “بالسريع”.

وأوضح كريم لتطبيق بكم الإخباري أن الفرق التابعة لمكاتب خدمات شرق وغرب طرابلس، تقوم حاليا بتسليك الخطوط ما بين الغرف لضمان تصريف مياه الأمطار بالشكل المطلوب، ونقل المخلفات بالطريق السريع، مضيفا أن الأعمال ستكون خلال الأيام القادمة في جميع مناطق البلاد.