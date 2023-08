“الكبير” يعلن عن توحيد مصرف ليبيا المركزي

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الاحد خلال لقاء موسع مع نائبه “مرعي البرعصي” ومدراء الادارات والمستشارين في المصرف المركزي طرابلس وبنغازي، بأن المركزي قَدْ عَاد مُؤسسة سِيادية مُوحدَة، و الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الإِنقسام.

جاء ذلك تنفيذاً لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد.

