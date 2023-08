ليبيا تحتل المركز الثامن بين دول المشرق المصدرة للنفط

قال تقرير صادر عن معهد الطاقة البريطاني إن ليبيا تحتل المركز الثامن بين دول الشرق المنتجة للنفط.

وأوضح المعهد في تقريره الـ72 تحت عنوان “المراجعة الإحصائية للطاقة حول العالم” أن ليبيا سجلت انخفاضا في إنتاجها بحوالي 181 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري.

وتابع المعهد أن إنتاج النفط ارتفع عالميا بمقدار 3.8 مليون برميل يوميًا في عام 2022، حيث استحوذت منظمة “أوبك+” على أكثر من 60٪ من الزيادة.

وبحسب المعهد تصدرت منطقة الشرق الأوسط الحصة الأكبر من إنتاج النفط العالمي في عام 2022، بنسبة 32.7٪، حيث احتلت السعودية المركز الأول، أعقبتها العراق، ومن ثم الإمارات.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق خطة لزيادة إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025.

وفي مارس الماضي، اعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة 2023 – 2027، في إطار دعم المؤسسة وانطلاق المشاريع البديلة.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية

