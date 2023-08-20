حمّاد يُرحّب بإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي

بنغازي 20 أغسطس 2023 (وال)- رحّبت الحكومة الليبية د. أسامة حمّاد اليوم الأحد، بإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي، عقب الانقسام الذي عانى منه لسنوات عديدة، مما أثر بالسلب على المواطن الليبي.

ترحيب حمّاد عقب اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي الذي نتج عنه الإعلان عن توحيد المصرف.

وثَّمن حمّاد كافة الجهود المَبذُولة الداعمة لتوحيد المصرف؛ الذي ستتم بموجبه ِمُعالجة الأثار التي نَجمت عَنْ الانقسام. (وال – بنغازي)

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