خاص ..تعليقا على توحيد المصرف المركزي .. “الكيلاني”: يجب أن يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي من قبل مجلس النواب

قال الخبير المصرفي “عادل الكيلاني” اليوم الأحد في تصريح خاص لقناة تبادل أن خطوة توحيد المصرف المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح، وكان من المفترض أن تكون منذ فترة طويلة.

وأشار “الكيلاني” إلى أن هذه الخطوة لها العديد من الايجابيات منها، توحيد المصرف المركزي والذي يعني قيام المصرف المركزي بدوره المطلوب في الإشراف والرقابة وتحقيق الاستقرار المالي، كما أن هذه الخطوة ستضع المصارف التجارية تحت سلطة إشرافية واحدة وهو المصرف المركزي الموحد.

وأضاف الخبير المصرفي أن هذه الخطوة تحتاج لتكتمل صورتها، أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وهذه المرحلة هي الأهم حسب وجهة نظري، فبدون المجلس ستتركز السلطة في يد المحافظ الحالي، لهذا على مجلس النواب أن يعيد تشكيل مجلس الإدارة، لافتا إلى أن توحيد المصرف المركزي سيعيد الثقة في القطاع المصرفي محلياً ودولياً، وستمكن المصرف المركزي من الدول في المنظومة الدولية، وسيعزز مكانة المصارف المحلية دولياً نوعاً ما.

