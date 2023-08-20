ماذا قال الدبيبة عن إعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي ؟

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف، وحثهم على استمرار جهودهم لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق، بحسب قوله.

وأكد الدبيبة، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزام حكومة الوحدة بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها”.

وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، ونائبه مرعي مفتاح، في وقت سابق اليوم، عودة المصرف مؤسسة “سيادية موحدة”، مشيرين إلى الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد، بحسب قولهما.

وبدأ مصرف ليبيا المركزي عملية إعادة التوحيد، في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار، بعد انقسامه مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب، في عام 2014.