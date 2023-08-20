تغيير جماعي.. نشرة اسعار اللحوم و الدجاج المحلي والمستورد في ليبيا اليوم

شهدت اسعار اللحوم و الدجاج المحلي والمستورد تغييرًا جماعيًا اليوم الاحد الموافق 20 اغسطس 2023 .

وأرتفعت اسعار لحم الخروف 3.8 بالمائة حيث سجل سعر الكيلو 55 دينار للمحلي و43 دينار للمستورد .

وفي السياق، شهدت اسعار لحم البقر انخفاضًا حيث سجلت سعر لحم البقر الهبرة المحلي 42 دينار والمجمد المستورد 28 دينار للكيلو الواحد.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .

وفيما يلي قائمة اسعار اللحوم والدجاج في ليبيا اليوم الاحد 20 اغسطس 2023: