انخفاض وارتفاع .. نشرة اسعار الاسمنت بعدد من الشركات بالسوق المحلي في ليبيا اليوم

سجل سعر اسمنت الاتحاد العربي للمقاولات ارتفاعًا اليوم الاحد الموافق 20 اغسطس 2023 حيث وصل سعر القنطار الى 41 دينار بنسبة تغيير يومي 2.5 بالمائة .

وفي السياق ارتفع سعر اسمنت الشركة الاهلية (لبدة) اليوم الاحد لـ39.50 دينار بتغيير يومي 1.3 بالمائة .

وشهد سعر اسمنت الشركة الاهلية زليتن انخفاضًا حيث سجل سعر القنطار 38 دينار بتغيير يومي 2.6 كما انخفض اسمنت الشركة الاهلية سوق الخميس لـ37.50 دينار بتغيير يوممي 1.3 .

وسجل سعر اسمنت الشركة العربية انخفاضًا حيث جاء سعر القنطار بـ63.50 دينار بتغيير يومي 1.3 بالمائة وانخفض الاسمنت المستورد لـ28 دينار بتغيير يومي 3.4، حسب شبكة ليبيا التجارية .

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الاسمنت في ليبيا اليوم الاحد 20 اغسطس 2023: