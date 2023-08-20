المجلــــس الرئاســـي يُرحّب بتوحيد مصرف ليبيـــا المركــزي

طرابلس 20 أغسطس 2023 (وال)- رحّب المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالجهـــود التي بذلت لتوحيد مصرف ليبيـــا المركــزي، وإنهاء حالة الانقسام التي استمرت لسنوات، وعودته كمــؤسســـــة ســيادية موحدة خـــلال الاجتماع الذي عقــده محافـــظ ليبيا المركزي الصديــــق الكبـــير ونائبه مرعي رحيل اليوم الأحد؛ مع مديري الإدارات والمستشـــارين بالمصـــــرف فـــي طرابلـــس وبنغــــازي.

وحث المجلس الرئاسي – في بيان له – إدارة المصرف العمل على نفس الوتــيرة؛ لمعالجة الأثار التي نجمت عن حاله الانقسام، وأخذه كمثل يُهتــــدى بـــه لتوحيـــد باقــــي مؤسســــات الدولـــــة.(وال – طرابلس)

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