الخبير المصرفي “فوزي ددش” يعلق لتبادل: اعلان توحيد المركزي اليوم هو انتصار حقيقي للوطن والمواطن وتنفيذ خطة الانفتاح انحو مسيرة التطوير والتنمية الواعدة محليا ودوليا

علق الخبير المصرفي “فوزي ددش” لقناة تبادل الاقتصادية اليوم الاحد بأن انعقاد مصرف ليبيا المركزي اليوم بحضور المحافظ “الكبير” ونائبه الجديد “مرعي البرعصي” وعدد من مدراء الادارات والمستشارين بالمصرف، الذين شاركوا فى هذا الاجتماع هى خطوة فى الاتجاه الصحيح لمعالجة الظروف والمختنقات التى صاحبت رسم السياسة النقدية بشكل كامل وسليم لفترة طويلة من الزمن وثورة جديدة بكل المقاييس تشهدهها الساحة المصرفية الليبية.

وأوضح “ددش” بأنه واشك أن اعلان المحافظ ونائبه باعلان المصرف المركزى مؤسسة سيادية موحدة هو اعلان حقيقي يؤسس عليه أنتهاء فترة الانقسام التى مرت بها هذه المؤسسة الاقتصادية واثرت سلبا على جميع النواحي، مضيفاً بأن لاسيما النقدية والاقتصادية والاجتماعية وتمهد لبناء دولة القانون و المؤسسات الحقيقية والتى على من أهمها توحيد المصرف المركزى.

وأكد “ددش” خلال تعليقه لتبادل بأن هذه الخطوة والاعلان عنها اليوم هى بمثابة انتصار حقيقي للوطن والمواطن فى ربوع ليببا فضلا عن تنفيذ خطة الانفتاح الحقيقي نحو مسيرة التطور والبناء والاستثمار والتنمية الواعدة محليا ودوليا خاصة من خلال الدور المطلوب الذي سيلعبه القطاع المصرفي فى هذه المجالات خلال الفترة المقبلة باعتباره بارقة الأمل للاقتصاد الليبي .

واختتم “ددش” تعليقه بالشكر لكل من ساهم ودعم وساند وقاد هذا التحرك المطلوب التى باتت نتائجه حقيقة واقعة لإنقاذ الوطن وإنهاء معاناة المواطن الحقيقية وماتحمله من سوء وتردي فى مستوى الخدمات المصرفية التي شهدها القطاع المصرفي الليبي طيلة السنوات الماضية.

