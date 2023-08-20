الشركة القابضة للاتصالات تُعلن تعرض عدد من شركاتها إلى هجمات حجب الخدمة

طرابلس 20 أغسطس 2023 (وال)- أعلنت الشركة القابضة للاتصالات الأحد، عن تعرض شركات ليبيا للاتصالات والتقنية والجيل الجديد للتقنية والمدار الجديد، إلى هجمات حجب الخدمة، أدت إلى تذبذب عدة خدمات وتطبيقات من بينها تطبيق خدمات المشتركين MyLTT.

وأكدت الشركة – في بيان نشرته منصة حكومتنا – استمرار التنسيق المشترك بين شركات المجموعة المتعرضة للهجمات وشركة الاتصالات الدولية وفريق الأمن السيبراني للشركة القابضة للاتصالات بهدف التصدي للهجمات.

يذكر أن تقارير دولية أكدت تعرض ليبيا لهجمات بلغت 114جيجا، حيث بلغ إجمالي الهجمات في الربع الثالث من 2023 قرابة 4400 هجمة. (وال – طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال