مصرف ليبيا المركزي يكشف عن السيولة النقدية الموزعة على المصارف

كشف مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي عن حجم السيولة النقدية الموزعة على المصارف التجارية منذ بداية العام لافتا إلى توزيعه 67 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية توفير السيولة النقدية لكافة فروع المصارف.

وأضاف لتطبيق بكم الاخباري أن المركزي طالب المصارف التجارية برفع السحوبات للمواطنين وبالأخص فروع المصارف الواقعة خارج طرابلس، مؤكدا استعداده لنقل أي شحنات من العملة لكافة المدن الليبية

يذكر بأن إجمالي السيولة النقدية الموزعة من المركزي في 2022 بلغت 33 مليار دينار.