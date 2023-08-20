القابضة للاتصالات تعلن تعرض شركاتها لهجمات إلكترونية جديدة

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، عن تعرض شركات ليبيا للاتصالات والتقنية والجيل الجديد للتقنية والمدار الجديد، إلى هجمات حجب الخدمة أدت إلى تذبذب عدة خدمات وتطبيقات من بينها تطبيق خدمات المشتركين MyLTT.

وأكدت الشركة، استمرار التنسيق المشترك بين شركات المجموعة المتعرضة للهجمات وشركة الاتصالات الدولية وفريق الأمن السيبراني للشركة القابضة للاتصالات بهدف التصدي للهجمات.

يذكر أن تقارير دولية أكدت تعرض ليبيا لهجمات بلغت 114 جيجا، حيث بلغ إجمالي الهجمات في الربع 2023 قرابة 4400 هجمة. الثالث من

ويشتكي عدد من الزبائن تذبذب الاتصالات وضعف الإنترنت منذ حوالي شهر، دون أن يكون هناك أي إيضاح وحلول من الشركة القابضة.

ويعمل فريق بكم حالياً على إعداد تقرير مفصل بالخصوص.